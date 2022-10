Sono passati ormai diversi giorni dal lancio di Overwatch 2, e dopo i numerosi problemi finalmente i giocatori stanno cominciando a godere e divertirsi col secondo capitolo dell’hero shooter di Blizzard. Sebbene le code non siano più un grave problema, i giocatori stanno andando incontro a una serie di bug non proprio tra i più divertenti. Uno di questi sta venendo segnalato con grande veemenza e gravità, dato che sembrerebbe essere legato allo spegnimento del PC.

Stando alle numerose segnalazioni di questi giorni, sembra che tra tutte le versioni di Overwatch 2 (di cui potete acquistare un pack su Amazon) quella che gira su PC stia andando incontro a una serie maggiore di problematiche. Blizzard ha già dichiarato più volte di essere al lavoro su diverse soluzioni, ma nel frattempo la compagnia statunitense ha voluto chiedere scusa per come è stato lanciato il gioco, andando anche a regalare una serie di contenuti a tutti i giocatori del free-to-play.

Ora, proprio grazie al forum ufficiale di Blizzard scopriamo di un ennesimo bug che sta affliggendo l’esperienza PC di Overwatch 2. Stando a queste recenti segnalazioni, sembra che diversi giocatori si siano trovati con PC spenti o riavviati all’improvviso proprio mentre stavano giocando al nuovo capitolo dell’hero shooter. Ancora una volta Blizzard ha rassicurato tutti dichiarando di star investigando anche su questa problematica, e appena ci saranno buone nuove i giocatori saranno i primi a saperlo.

We are currently investigating an issue with computers restarting or shutting down while playing #Overwatch2. You can find out more and help with the investigation here! https://t.co/TLrEkkl3by

— Blizzard CS EU (@BlizzardCSEU_EN) October 12, 2022