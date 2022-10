Abbiamo già parlato più volte di tutti i problemi che ha avuto Overwatch 2 al lancio. Il titolo free-to-play di Blizzard ha fatto dannare moltissimi appassionati, i quali hanno segnalato non solo delle lunghissime attese per accedere ai server e alle partite, ma anche i bug stanno tormentando il corretto funzionamento del gioco. Ora, a distanza di oltre una settimana dal day one, Blizzard ha chiesto scusa per il lancio turbolento del suo ultimo gioco, regalando a tutti una serie di contenuti da riscattare nell’hero shooter.

Questa nuova comunicazione da parte di Blizzard è avvenuta qualche ora fa, con la compagnia statunitense che ha pubblicato su Twitter un nuovo post per scusarsi con i propri fan. La compagnia statunitense ha ascoltato tutte le lamentele e i feedback lasciati dai giocatori in questa prima settimana di Overwatch 2 (di cui potete acquistare un pack su Amazon), e mentre il team è attualmente al lavoro per risolvere le varie problematiche, stanno venendo regalati dei contenuti per tutti.

In queste ore Blizzard sta offrendo ai giocatori i seguenti contenuti per Overwatch 2: il ciondolo per arma Health Pack e la skin leggendaria Cursed Captain per Reaper. Ma non è tutto, la compagnia ha approfittato di questo momento comunicativo per annunciare che nel fine settimana ci saranno i doppi punti XP, i quali permetteranno ai giocatori di guadagnare esperienza in modo nettamente più veloce.

When #Overwatch2 launch is bumpy you make it up to players

Besides making progress on bug fixes & stabilization, we've got goodies to share with all players

Health Pack Weapon Charm

‍☠️ Cursed Captain Reaper

2x Match XP weekends

How to get em https://t.co/pU6b13P0ww pic.twitter.com/Pzs1RvnWFu

— Overwatch (@PlayOverwatch) October 11, 2022