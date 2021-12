Overwatch sarà il vostro passatempo gratuito durante queste vacanze di Natale

Oltre all’update di Diablo 4, Blizzard continua a fare qualche regalo ai fan e non solo per questo Natal. Oggi tocca al primo Overwatch e come accaduto l’anno scorso lo sviluppatore di Irvine ha deciso di lanciare una free trial, ovvero una prova gratuita del suo shooter. L’annuncio è arrivato nel corso delle ultime ore e la speciale prova è disponibile già per il download a partire da oggi.

Come annunciato da Blizzard, infatti, Overwatch sarà disponibile per tutto il periodo delle vacanze di Natale. Il gioco è già disponibile per il download su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC e la free trial dà diritto ad accedere alla versione completa. Se mai decidereste di provarlo, infatti, sarà possibile aumentare il proprio livello, guadagnare loot box e comprare o sbloccare cosmetici, incluse le ultime di Winter Wonderland, l’evento Natalizio creato da Blizzard per l’ultima stagione dell’anno dello shooter.

La free trial, inoltre, conserverà i vostri progressi. Questo significa che se casomai decideste di acquistare Overwatch al termine della prova gratuita potrete conservare tutto ciò che avete acquistato e non dovrete ricominciare da zero. La prova gratuita si estende da ieri, 20 dicembre 2021 e durerà fino al 2 gennaio 2022. Per riscattarlo è necessario recarsi su Battle.net e scaricare il client per PC, mentre se giocate da console potete trovarlo nei rispettivi store di PlayStation e Xbox.

Per quanto riguarda invece eventuali abbonamenti, Overwatch su PC non richiede nessun tipo di abbonamento. Discorso invece diverso su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, dove sono richiesti per giocare online PlayStation Plus o Xbox Live Gold. Infine, se siete alla ricerca di giochi gratis per PC da conservare per sempre, vi invitiamo a dare uno sguardo all’ultimo regalo di Epic Games.