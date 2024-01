Palworld: qualcuno ha già inserito i Pokémon, quelli veri

Era inevitabile che sarebbe arrivata, ma non pensavamo così presto. A quanto sembra una mod di Palworld trasforma il tanto chiacchierato gioco di Pocketpair in un autentico mondo Pokémon. L'autore di questa incredibile creazione è ToastedShoes.

Nel breve video, possiamo vedere il protagonista di Palworld, ora sostituito dal leggendario Allenatore Pokémon Ash Ketchum, insieme a Misty e al fedele compagno Pikachu, ora impiegato in lavori forzati (un po' il sogno di tutti, evidentemente). Ma non solo, abbiamo il Team Rocket che fa la sua apparizione e molti dei Pal originali sostituiti da modelli di Pokémon, tra cui Torchic, Mareep, Hoothoot e Oddish.

L'annuncio completo della mod avverrà oggi sul canale YouTube di ToastedShoes, dove i fan potranno scoprire tutti i dettagli e apprendere come scaricare e installare questa imperdibile modifica (che molto probabilmente verrà bloccata da The Pokémon Company e Nintendo in tempo zero)

Intanto, Palworld ha superato attualmente le 6 milioni di copie vendute in soli quattro giorni, nonostante la disponibilità su Xbox e PC Game Pass, dimostrando un successo senza precedenti per un'operazione indipendente. Siamo incuriositi però, da capire come si evolverà il tutto e se gli sviluppatori decideranno di investire i soldi per migliorare l'intera esperienza.