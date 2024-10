Parte la Gangster Week di CDKeys: sconti imperdibili su tantissimi giochi e COUPON speciale!

Siamo entusiasti di informarvi che è finalmente iniziata la Gangster Week su CDKeys! Questa promozione esclusiva è un'opportunità imperdibile per gli appassionati di videogiochi a tema criminalità. Grazie a incredibili sconti su alcuni dei titoli più amati, potrete vivere avventure adrenaliniche a prezzi imbattibili. E non è tutto: utilizzando il codice HEIST, riceverete un ulteriore 10% di sconto su tutte le offerte.

Vi ricordiamo che la promozione è riservata esclusivamente agli utenti registrati e sarà disponibile fino al 25 ottobre 2024. Vi consigliamo di approfittarne il prima possibile! Per sbloccare lo sconto, visitate la pagina delle offerte e inserite il codice HEIST al momento del pagamento. Fate attenzione: il massimo risparmio ottenibile è di 2,50£ o valuta equivalente, e non si può combinare con altre offerte in corso.

Gangster Week CDKeys, perché approfittarne?

Tra i giochi in promozione, spiccano titoli imperdibili come Grand Theft Auto V Premium Edition a soli 9,69€. Questo classico vi porterà nelle caotiche strade di Los Santos, dove azione e crimine si mescolano in un mix esplosivo. Un altro titolo da non perdere è la leggendaria Mafia Trilogy a 16,79€, che vi permetterà di rivivere l'epopea della mafia attraverso diverse generazioni.

Per chi ama la precisione e la pianificazione, consigliamo Hitman: World of Assassination a 19,99€. In questo titolo, potrete affinare le vostre abilità nell'arte del crimine perfetto, con una combinazione unica di strategia e azione furtiva. Ogni titolo offre un'esperienza di gioco immersiva, perfetta per gli appassionati del mondo criminale virtuale.

Durante la Gangster Week su CDKeys, avrete l'opportunità di accedere a giochi di alta qualità a prezzi eccezionali. Questa è la vostra occasione per ampliare la vostra libreria di giochi gangster con titoli leggendari a costi ridotti. Grazie al codice HEIST, potrete ottenere un ulteriore sconto, rendendo queste offerte ancora più allettanti. Ma attenzione: l'offerta scade il 25 ottobre, quindi non lasciatevela sfuggire!

Non aspettate oltre! Entrate nel mondo della criminalità virtuale e approfittate delle incredibili offerte della Gangster Week su CDKeys!

