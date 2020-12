Phantom Breaker Omnia: nuovo trailer gameplay del picchiaduro anime

Sebbene l’anno stia per giungere al termine, ci troviamo in un periodo molto ricco di nuovi annunci e novità relative a titoli precedentemente annunciati. Tra questi prodotti, possiamo trovare anche produzioni che passano un po’ troppo in sordina; come per esempio il picchiaduro anime in 2D Phantom Breaker Omnia. Giusto di recente, il team di sviluppo è tornato a parlare del progetto pubblicando un nuovo trailer incentrato sul gameplay del gioco in questione.

Come dichiarato all’interno di un recente comunicato, i ragazzi di Rocket Panda Games stanno lavorando duramente su Phantom Breaker Omnia, quello che sarà a tutti gli effetti uno strabiliante aggiornamento di Phantom Breaker Extra, picchiaduro anime 1 contro 1 in 2D originariamente distribuito da Mages nel 2013, che arriverà sulle piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam) nel 2021.

Le novità però non finiscono con il nuovo trailer dedicato al gameplay del titolo. Il produttore di Phantom Breaker Omnia, Sakari “P”, ha infatti deciso di raccontarci anche l’intero processo di realizzazione all’interno di alcuni diari di sviluppo. Nel primo episodio, che potete trovare a questo indirizzo, racconta tutta la storia della saga di Phantom Breaker e di come il suo team ha deciso far tornare la saga nel 2021.

Se il mondo dei picchiaduro vi ha sempre affascinato, e siate amanti dello stile di disegno anime, allora vi consigliamo caldamente di tenere d’occhio Phantom Breaker Omnia. Al momento non sappiamo ancora con certezza in che periodo dell’anno prossimo uscirà il gioco, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo ancora più informazioni anche riguardo l’uscita di questo picchiaduro in 2D. Cosa ne pensate del nuovo video dedicato al gameplay di Phantom Breaker Omnia? Siete rimasti incuriosito da questa produzione? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.