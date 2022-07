Sviluppato in maniera indipendente da un singolo sviluppatore, Phasmophobia ha forse esaurito tutto l’hype iniziale che ha circondato il gioco al lancio avvenuto nel 2020, ma non per questo i lavori di miglioramento si fermano. Forte di una grande e appassionata community, Kinetic continua ad aggiornare e lavorare al titolo, rendendolo sempre più spaventoso.

Come annunciato su Steam dallo sviluppatore, infatti, Phasmophobia si prepara a ricevere uno degli aggiornamenti più importanti di sempre. Si comincia da nuove opzioni di gameplay, in grado di modificare la difficoltà del gioco, attraverso alcuni parametri. Tra questi troviamo la velocità dello spettro, quante possessioni si verificheranno in partita e aumentare o diminuire la velocità con cui la sanità mentale del vostro personaggio si esaurisce. Tutte piccole modifiche, che se impostate correttamente renderanno l’horror ancora più spaventoso.

Non sono però finite qui le novità. Kinetic ha infatti annunciato di essere al lavoro su una nuova mappa, decisamente più spaventosa rispetto alle precedenti. Chiamata Sunny Meadows, si tratta di un manicomio abbandonato, più piccolo di quello attualmente disponibile ma con molti meno spazi. L’obiettivo è quello di rendere il livello più vivo che mai. Essendo abbandonato, inoltre, alcuni oggetti come le sedie a rotelle e librerie crollate renderanno particolarmente impegnative le vostre cacce. Presenti anche una cappella e un gigantesco giardino, senza nessun posto per nascondersi, rendendo praticamente impossibile salvarsi nel caso lo spettro dovesse palesarsi proprio in quella zona.

Al momento il nuovo update di Phasmophobia non ha ancora una data di uscita, ma è molto probabile che debutterà nel corso di quest’anno. Al momento infatti l’aggiornamento è in fase di test e non sono previsti ulteriori comunicati, al di là appunto della data di uscita dell’update. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.