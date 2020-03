Platinum Games sta sviluppando un motore di gioco proprietario

Mentre siamo tutti in attesa di scoprire il quarto ed ultimo annuncio misterioso di Platinum Games, lo studio giapponese continua ad impegnarsi su più fronti. Insieme all’annuncio dell’apertura di un nuovo studio a Tokyo, il team ha dichiarato di volersi espandere non solo per quanto riguarda il personale, ma anche con il tipo di esperienze che proporrà in futuro ai videogiocatori. Per questo di recente Platinum ha annunciato di star lavorando sulla creazione di un motore di gioco proprietario.

L’annuncio è arrivato direttamente dal sito web del nuovo studio di Platinum Games con sede a Tokyo, dove è stato dichiarato che il team si sta occupando, tra le altre cose, della creazione del motore chiamato provvisoriamente PlatinumEngine. “I giochi moderni richiedono un nuovo livello di qualità, una maggiore varietà e numero di oggetti sullo schermo” ha dichiarato il responsabile del campo tecnico di Platinum Wataru Ohmori. “Siamo arrivati alla consapevolezza che se non rendiamo il nostro lavoro più efficiente, semplicemente non saremo in grado di continuare a creare i giochi che vogliamo man mano che la tecnologia e le aspettative crescono. Il nostro nuovo motore ci aiuterà a realizzare giochi più grandi ed espressivi che mai, tutto ciò in maggiore semplicità”.

Inoltre Ohmori ha dichiarato che la compagnia non è interessata ad utilizzare motori come l’Unreal Engine o Unity perchè quei motori non hanno tutte le funzionalità richieste da Platinum per creare il tipo di giochi che vogliono realizzare, e lo studio si sente decisamente più a suo agio a lavorare sul proprio motore per soddisfare esattamente quelle che sono le proprie esigenze.

Al momento attuale Platinum Games sta lavorando a diversi progetti già annunciati come: The Wonderful 101 Remastered, Project G.G., Bayonetta 3 e Babylon’s Fall. Questi ultimi sono in sviluppo in collaborazione rispettivamente con Nintendo e Square Enix. Cosa vi aspettate dal motore proprietario di Platinum Games? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.