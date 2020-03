Platinum Games vorrebbe creare molto più che semplici giochi d’azione

Platinum Games è una delle case di sviluppo più amate degli ultimi anni. Fondata nel lontano 2006 da Shinji Mikami, Atsushi Inaba e Hideki Kamiya e, nonostante diversi inciampi dovuti a titoli mediocri o peggio ancora cancellati, sta vivendo tutt’oggi un periodo più che buono. L’ultimo gioco prodotto dalla casa nipponica è stato Astral Chain, ma come ben sappiamo stanno sviluppando una serie di nuovi titoli. Grazie al sito aperto diverso tempo fa abbiamo scoperto che sono al lavoro alla remastered di The Wonderful 101 e della nuova IP chiamata momentaneamente Project G.G. diretto sempre da Kamiya.

Tutta questa notorietà ha portato Platinum Games a guardare al futuro. Andando avanti, è chiaro che lo studio voglia provare a fare il passo di cambiare genere nei suoi titoli. Da Bayonetta e Vanquish a Astral Chain passando per Nier Automata, Platinum è sempre stata riconosciuta come “il maestro del gioco d’azione“. In una recente intervista, tuttavia, il capo dello studio Atsushi Inaba, ha dichiarato di voler provare in futuro a sperimentare nuovi generi.

“Come accennato in precedenza, non è che siamo nella posizione di dire “Hey, siamo uno studio di sviluppo che crea solo giochi d’azione“. Ha detto Inaba, aggiungendo inoltre: “Vogliamo inventare cose nuove, avvicinarci a nuovi generi per i nostri giochi. Quindi mi piacerebbe molto l’opportunità di creare anche qualcos’altro, qualcosa che necessariamente non sia un titolo d’azione. Forse un gioco di corse o altro…“.

Comprendiamo le sue parole, però del resto quando credi capolavori come i giochi citati sopra, automaticamente ti etichettano come tale. Platinum Games è davvero il maestro dei giochi d’azione molto probabilmente, ma siamo curiosi quanto Inaba nel vedere in futuro qualche titolo che faccia riferimento ad un genere completamente diverso. Staremo quindi a vedere cosa ci aspetta il futuro. Cosa ne pensate di questa notizia e delle parole del capo di Platinum Games? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.