PlatinumGames: pesce d’aprile diventa realtà, Sol Cresta ha una data

Alcuni di voi si ricorderanno sicuramente di come PlatinumGames a inizio anno aveva programmato tutta una serie di multipli annunci sui prossimi giochi in sviluppo. Bene, una di quelle presentazioni sfociò in un simpatico pesce d’aprile che si presentò a sorpresa Sol Cresta, un nuovo capitolo della storica saga di shoot’em up del team nipponico. La cosa ancora più assurda, però, è che quel progetto ora sta per diventare davvero realtà, con la software house che di recente ha anche svelato alcune cruciali informazioni sul rilascio del titolo e sul supporto con diversi DLC.

Sol Cresta sta per presentarsi sul mercato come il sequel del gioco arcade datato 1980 Moon Cresta e del suo successore del 1985 Terra Cresta. Questo terzo capitolo del franchise fu annunciato nel 2020 come un pesce d’aprile, ma qualche mese più tardi PlatinumGames ne confermò un reale sviluppo. Ora, a diversi mesi di distanza, il team giapponese capitanato da Hideki Kamiya e Yuzo Koshiro conferma che Sol Cresta debutterà il prossimo 9 dicembre.

Il titolo uscirà in contemporanea sulle piattaforme PlayStation 4, Nintendo Switch e PC e come da tradizione per la saga sarà uno shoot’em up verticale dall’alto tasso di frenesia. Oltre al gioco principale, PlatinumGames ha annunciato anche alcuni DLC che saranno disponibili il giorno dell’uscita, inclusa una nuova modalità Storia. Il DLC Dramatic, in particolare, proporrà una recitazione vocale e una storia scritta direttamente Hideki Kamiya.

Il prezzo del DLC deve ancora essere confermato, ma per gli amanti di questo genere videoludico l’uscita di Sol Cresta è decisamente una manna dal cielo, soprattutto perchè il gioco, nato come mero pesce d’aprile, è finalmente riuscito a diventare un qualcosa di reale e concreto; una sorta di Pinocchio videoludico.