Qualcuno, colto da un amore spassionato verso la storia di PlayStation, e in particolar modo di PlayStation 2, ha deciso di preservare il suo passato scansionando tutti i manuali che all’epoca accompagnavano ogni videogioco uscito in America per questa console, rendendoli tutti disponibili al download gratuitamente e in 4K.

PlayStation 2

Non tutti se li ricordano, specialmente le generazioni di giocatori più giovani, ma i manuali sono stati una costante dell’esperienza videoludica di moltissimi appassionati, non troppi anni fa. Questi si trovavano dentro le confezioni dei videogiochi PlayStation e PlayStation 2, e al loro interno era possibile trovare moltissime informazioni sull’avventura stessa, sui personaggi e sull’ambientazione, con anche qualche immagine e artwork. Un’impresa del genere, quindi, acquista immediatamente una valenza più ampia, servendo come ricordo di un’era che adesso pare lontanissima.

Le spese dietro a questo lavoro di tutela sono costate circa 40.000 dollari e moltissime ore di lavoro per scannerizzare e definire al meglio ogni singolo manuale PlayStation 2, per poi renderli disponibili online. Kirkland parlando del progetto ha rivelato che: “L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli utenti riguardo gli sforzi compiuti per la preservazione dei giochi. Molti di noi hanno nostalgia di queste cose e voglio che i nostri figli possano apprezzare ciò che abbiamo fatto”.

L’intento alla base dell’impresa è quindi molto chiaro, delineando un percorso che mira a una preservazione che diventa ben presto una storia facilmente accessibile da tutti, così da non dimenticare mai una fase che questo settore ha vissuto e che presumibilmente non tornerà mai, date tutte le agevolazioni digitali della nostra contemporaneità, e un cambiamento nel modo stesso di delineare le varie storie e avventure. Il fatto di poter consultare il passato non è da sottovalutare affatto, anche perché una buona fetta di attuali consumatori ancora conserva tantissimi ricordi legati proprio ai manuali e alla loro importanza centrale anche nella stessa esperienza ludica (questa stessa nostalgia è tornata anche in altri lavori non troppo dissimili, con mod che resero addirittura la console portatile).