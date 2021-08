PlayStation 2 portatile: un sogno che diventa realtà

Un famoso modder di console di nome GingerOfOz stavolta è salito alla ribalta su internet per la sua creazione di una PlayStation 2 portatile soprannominata da lui PS2 Eclipse. Si tratta ovviamente di un prodotto non ufficiale, ma il design e la possibilità di portarsi a spasso i prodotti pregevoli dell’era PS2 è davvero un sogno a occhi aperti.

Here's a peek into what the internals look like: pic.twitter.com/GZjGFv6jvb — GingerOfOz (@GingerOfMods) August 5, 2021

PS2 Eclipse è stata creata adattando la scheda madre originale di una PlayStation 2 per inserirla in un telaio stampato in 3D. Il set di pulsanti, come avranno notato i fan di Sony più attenti, sono presi invece da una PS Vita, tornata alla ribalta ultimamente per gli schermi OLED del nuovo modello di Switch. Gli analogici invece sono stati ricavati da una Nintendo Switch, mentre sono stati presi a parte il display da 5 pollici a 480p, le batterie della durata di circa 2 ore e mezza, e un paio di extra per completare i circuiti.

Il risultato, come potete vedere dai tweet allegati all’articolo e dal video in basso, è veramente elegante e compatto, perfetto per la portabilità. La cosa interessante è che è stato utilizzato l’hardware principale di PlayStation 2, quindi non ci sono emulatori di mezzo; ciò significa (in teoria) anche piena compatibilità con l’intera libreria di videogiochi per PS2 (circa 4000 titoli). Ovviamente, per un apparecchio del genere, non esiste un lettore CD: i giochi vanno caricati tramite USB, che fornisce una velocità di lettura certamente più lenta di un lettore ottico. Alcuni titoli, pertanto, potrebbero avere rallentamenti o andare a meno FPS del previsto, per non parlare dei tempi di caricamento più lunghi. Ci sono anche alcuni giochi che non riescono proprio a funzionare a causa del metodo di lettura troppo lento.

A completare la PS2 Eclipse c’è anche l’impianto audio, corredato da un jack per le cuffie. La batteria, inoltre, può essere monitorata da degli indicatori posti sulla scocca. Per il momento la console fatta in casa sembra aver funzionato tranquillamente, l’unico problema riscontrato da GingerOfOz è che a volte ha difficoltà a rilevare i controller collegati. Ah, sì, giusto, si possono collegare anche altri controller! Il modder conta tuttavia di risolvere presto tutte le problematiche riscontrate per avere la PlayStation 2 portatile perfetta.