PlayStation 5: domani verrà svelata l’architettura della console next gen di Sony

Dopo che Microsoft ha pubblicato una marea di nuove informazioni su Xbox Series X, ora sembra che sia arrivato il momento di scoprire qualcosa di nuovo su PlayStation 5. A confermare ciò è stato il profilo Twitter di PlayStation Europe che ha annunciato una diretta che verrà trasmessa domani 18 marzo a partire dalle 17:00, orario italiano.

La trasmissione potrà essere seguita in diretta sul blog ufficiale di Playstation e vedrà Mark Cerny svelare nel dettaglio quella che sarà l’architettura di PlayStation 5. Oltre a ciò, andremo a scoprire in che modo la console di prossima generazione di Sony sarà capace di proiettarci all’interno del futuro del gaming. Al momento attuale non abbiamo altre informazioni a riguardo e non ci resta quindi che aspettare domani per scoprire insieme nuovi dettagli su PS5.

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games. Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBv — PlayStation Europe (@PlayStationEU) March 17, 2020

Stando alle scorse dichiarazioni di Mark Cerny, è emerso che Playstation 5 supporterà il Ray Tracing, proprio come Xbox Series X. Non ci è dato sapere però ora come ora, in che modo la console Sony utilizzerà tale tecnologia. Sicuramente questo e molti altri aspetti legati all’hardware di PS5 verranno messi in luce proprio domani pomeriggio durante la diretta.

Ci siamo quindi, dopo Microsoft anche Sony ha deciso di mostrare una parte delle proprie carte e di iniziare a buttare qualcosa sul tavolo. Non ci rimane che aspettare le ore 17:00 di domani per scoprire nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci in termini tecnici da Playstation 5. Che cosa vi aspettate dalla trasmissione di domani sulla console next gen di Sony? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.