PlayStation 5, la foto di un presunto dev kit appare in rete

La foto di un dev kit di PlayStation 5 è stata mostrata dal canale YouTube ZoneOfTech. Il design sembra coincidere con il brevetto depositato da Sony.

Nelle ultime ore la prima foto di presunto un dev kit di PlayStation 5 è stata diffusa in rete, confermando all’apparenza quello che era il design del brevetto apparso recentemente. A mostrare l’immagine del prototipo è stato il canale YouTube ZoneOfTech. Vale la pena premettere fin da subito che i dev kit di solito non hanno lo stesso aspetto delle versioni finali di una console.

La foto conferma una serie di caratteristiche sul design del prototipo. In basso a sinistra c’è lo slot per i blu-ray, appena sopra ci sono cinque pulsanti, nell’ordine da sinistra verso destra: On/Standby, Reset, Eject, System Init e Network Init. Ai lati ci sono due led con la dicitura Status 1 e Status 2. Sulla destra del presunto dev kit di PlayStation 5 ci sono poi una serie di porte USB, la prima probabilmente Type B, la seconda di tipo 2.0 e le altre tre di standard 3.0 o superiore e infine un’altra porta aggiuntiva. Sopra le porte USB, infine, c’è un bottone dalla forma arrotondata.

In aggiunta al design del brevetto apparso nelle settimane scorse, sul prototipo ci sono anche sette led. In altro a sinistra c’è una scritta che si spiega praticamente da sola: Prototype 1 – Not for sale. Se è vero che i kit per gli sviluppatori non hanno lo stesso design della versione finale, è ragionevole pensare che alcune caratteristiche verranno mantenute.

Secondo ZoneOfTech, il sistema di raffreddamento sarebbe una di queste e la forma a V delle griglie d’aerazione potrebbe non essere casuale, riferendosi al numero romano e dunque al 5 della nuova PlayStation. Infine, il video spiega che la foto risalirebbe al 10 ottobre scorso e sarebbe stata realizzata poco prima delle 4 del mattino. Nelle scorse settimane erano apparse altre foto di presunti dev kit che, a differenza di quello emerso nelle ultime ore, avevano però poco in comune con il brevetto depositato.