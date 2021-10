PlayStation 5, giocatori adirati da una nuova feature

Recentemente i giocatori di PlayStation 5 sono stati sorpresi con l’introduzione di una funzione del tutto nuova, che inizialmente tutti hanno apprezzato. Si tratta infatti della possibilità di provare le versioni complete di alcuni titoli in particolare, Death Stranding: Director’s Cut e Sackboy: A Big Adventure, per un periodo di tempo limitato. Si tratta infatti di 6 ore per l’opera di Kojima Productions e di 5 ore per il titolo di MediaMolecule.

Sebbene possiate pensare che il tempo a disposizione è più che sufficiente per farsi un’idea dei giochi prima di poterli acquistare, alcuni stanno facendo notare una realtà ben diversa. L’unica vera limitazione di questo sistema è il countdown della versione di prova non parte quando si avvia il gioco, bensì quando parte il download stesso. Questo significa chiaramente che chi ha una connessione a internet più performante potrà giocare a Death Stranding o Sackboy: A Big Adventure per molto più tempo.

Al contrario, chi impiegherà di più per scaricare i titoli potrebbe vedersi volare via quelle 5/6 ore di prova rischiando addirittura di non giocarli affatto. La scelta di attivare il timer all’avvio del download ha quindi creato una notevole disparità tra utenti, che nessuno ha preso positivamente. Sarebbe stato molto meglio fare in modo che il countdown si avviasse nel momento in cui il giocatore avviava il titolo, cosicché ognuno avesse lo stesso tempo per provarlo.

Al momento, Sony non ha fatto sapere di star lavorando ad alcun tipo di modifica al sistema, sebbene siamo sicuri che sia a conoscenza delle critiche da parte dei giocatori. Restiamo quindi in attesa di novità da parte della compagnia che speriamo possano giungere in tempi brevi. Peraltro, non sappiamo neanche se in futuro saranno aggiunti altri titoli o se saranno sempre e soltanto delle esclusive PlayStation. Fateci sapere commentando in calce cosa ne pensate!