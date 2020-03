PlayStation 5: ulteriori informazioni erano già programmate per la GDC 2020

Seguendo l’esempio di Microsoft, che ad inizio settimana ha svelato di tutto e di più sull’architettura della nuova Xbox Series X, sembra che anche Sony si sia decisa a svelare al mondo PlayStation 5. L’annuncio è stato dato sul profilo Twitter di PlayStation Europe, che ha annunciato una diretta alle ore 17:00 italiane, in cui toglieranno il velo di mistero che per mesi e mesi ha ricoperto la nuova console della casa giapponese, di cui al momento sappiamo ancora poco e nulla.

Diversi mesi fa, spuntarono in giro per la rete delle foto ritraenti la versione devkit della PlayStation 5, immagini poi confermate dall’annuncio di Mark Cerny e Jim Ryan, assieme a piccole informazioni inerenti la possibilità di poter ricaricare i controller tramite base di ricarica wireless, supporto al Ray Tracing, come sviluppato già da Xbox, una potenza maggiore di circa 1 Teraflop rispetto alla sua controparte, e poco altro. Si vocifera anche di alcuni brevetti dedicati al “possibile” (il nome ufficiale non è stato ancora confermato, tuttavia sarebbe piuttosto plausibile, siccome viene utilizzato da diverse generazioni di console) Dualshock 5, che millantano un assistente personale integrato al suo interno, anche se in tutto questo non c’è ancora nulla di certo ed effettivo.

La scelta da parte di Sony di mostrare ulteriori info su PlayStation 5 sembrerebbe, quindi, dettata da una necessità concorrenziale di offrire risposte ai propri fan, così come Microsoft ha fatto. In realtà, sulla pagina Twitter PlayStation Japan, è apparso un post in cui l’organizzazione affermava che un video, non si sa quale nello specifico, conteneva” una sessione programmata per il GDC 2020” che si sarebbe tenuto negli Stati Uniti proprio domani, prima che quest’ultimo fosse cancellato a causa del coronavirus. Il tweet è stato poi eliminato tempestivamente dall’account.

Sembrerebbe, quindi, che Sony si stia attenendo a una sorta di “programma” prestabilito, prima di rivelare qualcosa di ufficiale sulla nuova console. Noi, nel frattempo, aspettiamo domani per ricevere novità e aggiornamenti sulla questione.