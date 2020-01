PlayStation 5: un leak parla di molte nuove esclusive

Dopo l’annuncio della defezione dall’E3 2020 di Sony PlayStation, sono iniziati a circolare nuovi rumor e leak su PlayStation 5, la nuova macchina da gioco della società giapponese. Un nuovo gruppo di leak legati sopratutto ai giochi e a PS Now è spuntato sulle pagine di 4Chan, fonte tutt’altro che affidabile ma potenzialmente veritiera fino a prova contraria.

Un insider non noto avrebbe apparentemente svelato tutto ciò di cui Sony parlerà alla presentazione della console: come giochi di lancio avremo Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon’s Souls Remastered, GodFall (unico gioco già annunciato) e LegendZ, una nuova IP di SIE Santa Monica Studio, ovvero gli autori di God of War.

Quelli sopra elencati sono solo però alcuni dei titoli in arrivo su PlayStation 5, sempre secondo “l’insider”. Sony parlerà anche di altri giochi alla presentazione, ovvero: il seguito di Marvel’s Spider-Man, il seguito di Horizon Zero Dawn, un nuovo Crash Bandicoot, un’IP a tema sci-fi di Naughty Dog, una serie di giochi di team di SIE e anche Final Fantasy 16, nientemeno. Tutti questi titoli sono previsti tra il 2021 e il 2022.

Il nuovo slog per PS5 dovrebbe essere “la console PlayStation definitiva” e dovrebbe permettere di giocare tramite retrocompatibilità a tutti i giochi PS, ovvero PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation 4. PS Now, inoltre, sarà ancora più centrale nella strategia Sony e tre mesi di abbonamento saranno inclusi nel bundle standard di PlayStation 5.

Lo ripetiamo, si tratta di rumor e non il tipo più affidabile. Per ora non possiamo fare altro se non prendere atto delle parole di questo sconosciuto “insider” e sperare che 4Chan, Reddit e ResetEra non vengano invasi da informazioni sconclusionate. In attesa di conferme o smentite ufficiali, diteci quali sono i presunti giochi PS5 che più attendente.