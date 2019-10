PlayStation 5: la serie Resistance sta per tornare?

PlayStation 5 potrebbe accogliere un nuovo capitolo dell'amata serie FPS di Insomniac Games, Resistance? Un tweet porta a pensarlo.

Poche ore fa Daniel Ahmad, noto insider del’industria videoludica e analista di Niko Partners, ha suggerito tramite il proprio account Twitter che a quanto pare Sony farà un annuncio, legato a un’esclusiva, abbastanza “inaspettato”. Queste parole possono voler dire tutto e nulla: si tratta di un gioco per PlayStation 4, oppure qualcosa di nuovo per PlayStation 5? Ora, abbiamo forse un primo indizio.

Come potete vedere qui sotto, l’account ufficiale di Insomniac Games ha condiviso un’immagine che ritrae Nathan Hale, il protagonista del secondo capitolo della serie Resistance. Insomniac Games viene perlopiù ricordata per Ratchet and Clank e per il recente Marvel’s Spider-Man (titolo di enorme successo) ma è anche creatrice della serie sparatutto che ha spopolato nei primi anni di PlayStation 3.

re

Innegabilmente, un ritorno della serie è inaspettato, visto che tutti stanno dando per scontato che Insomniac Games sia al lavoro solo su Marvel’s Spider-Man 2 per PlayStation 5 (mai annunciato, ma abbastanza scontato visto il successo del primo capitolo).

Ovviamente questa immagine potrebbe essere solo un piccolo momento di nostalgia per il team, ma di rado questi teaser mancano di uno scopo. Per ora non ci sono informazioni ufficiali in merito, quindi è solamente una grande speculazione. Diteci, però, voi cosa ne pensate? Credete che Resistance sia pronto a tornare su PlayStation 5, oppure l’FPS non ha più alcuno spazio sul mercato odierno?