Esattamente come successe circa un mese fa, Sony ha deciso di abbassare nuovamente il prezzo della PlayStation 5 Standard di 100,00€ su tutti i principali store. Se state pensando di acquistare la console, dunque, si tratta del momento perfetto, giacché potete farla vostra a soli 449,98€ invece di 549,99€. Un risparmio niente male, no?

Che sia in occasione del back to school in modo da offrire agli studenti uno svago post-studio, o semplicemente per la fine dell’estate, la promozione di Sony è incredibilmente vantaggiosa. Vi ricorderete sicuramente, infatti, il periodo in cui le PS5 erano estremamente rare e venivano vendute a cifre astronomiche. Acquistandola su Amazon ora, invece, non solo potrete risparmiare 100,00€, ma anche optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionandolo come opzione di pagamento e seguendo le istruzioni riportate nel sito web dedicato.

La PS5 è dotata di un comparto hardware potente che vi garantirà prestazioni incredibili, catapultandovi nel cuore della nuova generazione del gaming. I titoli che amate avranno una qualità visiva senza eguali grazie al supporto 4K e alla tecnologia del Ray Tracing, che conferisce alle grafiche già sbalorditive un ulteriore livello di realismo.

La versione Standard della PS5 è, inoltre, dotata del comodo lettore disco, così potrete godervi le versioni fisiche dei giochi appena usciti, ma non solo. Grazie alla retrocompatibilità con PS4 avrete la possibilità di recuperare tutti i titoli che vi siete lasciati sfuggire fino a ora, espandendo la vostra libreria.

E che dire del controller DualSense incluso nella confezione? Questo pad all’avanguardia è il compagno perfetto per le vostre avventure, offrendo un’esperienza di gioco senza precedenti grazie alle sue innovazioni. Il feedback aptico e i grilletti adattivi vi faranno, infatti, sentire ogni vibrazione e tensione durante le sessioni di gioco, intensificando l’immersione e rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Detto questo, in apertura vi abbiamo consigliato Amazon, ma giacché la promozione di Sony è attiva in tutti gli store, di seguito vi riportiamo un elenco dei principali store in cui trovare la PS5 Standard a 449,99€:

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

