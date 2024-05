Assassin's Creed Origins per PS4 a SOLI 21€ (-59%)

Mentre aspettiamo con impazienza il trailer di Assassin's Creed Shadows, in uscita oggi pomeriggio, vi segnaliamo un'offerta imperdibile su Assassin's Creed Origins per PS4, disponibile su Amazon a un prezzo straordinario! Questa coinvolgente avventura action-RPG vi trasporta nell'antico Egitto, narrando l'origine di Bayek, il protettore dell'Egitto, e la nascita della leggendaria confraternita degli Assassini. Esplorate tombe perdute, svelate segreti e partecipate a un'epica lotta per il potere. Originariamente venduto a 50,82€, ora potete immergervi in questa avvincente storia per soli 20,98€, con uno sconto eccezionale del 59%!

Assassin's Creed Origins per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Origins è un must per chi è affascinato dall'antico Egitto e dall'origine di una delle confraternite più iconiche dei videogiochi. Perfetto per gli amanti dei mondi vasti e ricchi di storia, questo gioco soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza intensa, sia in termini di narrazione che di gameplay. Ambientato nell'antico Egitto, Assassin's Creed Origins non solo offre un'eccezionale avventura action-RPG, ma anche un viaggio tra miti, culture e misteri di una delle civiltà più affascinanti della storia.

Attraverso la storia personale di Bayek, l'ultimo dei Medjay, i giocatori potranno vivere un viaggio che spazia dalla vendetta personale a battaglie epiche, passando per l'esplorazione di piramidi e tombe nascoste. Consigliato a un pubblico dai 18 anni in su, il gioco combina abilità di combattimento, ingegno per risolvere enigmi e la scoperta di segreti. Se siete pronti a impugnare le armi dei Medjay e svelare i misteri dietro la nascita della Confraternita degli Assassini, Assassin's Creed Origins è il gioco che fa per voi.

Acquistare oggi Assassin's Creed Origins per PS4 è più conveniente che mai, grazie al prezzo di soli 20,98€ invece di 50,82€. Questo titolo non solo offre una profondità storica e culturale senza pari, ma rappresenta anche una vera sfida di abilità e strategia che vi terrà incollati allo schermo per ore. La sua ricca narrativa, unita alla maestosità dell'ambientazione egizia, rende questo gioco un acquisto imprescindibile per tutti gli appassionati di action-RPG e storie avvincenti.

