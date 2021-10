Playstation: le dichiarazioni di Jim Ryan fanno inferocire l’utenza

La lunga chiacchierata di Jim Ryan, CEO di PlayStation, avvenuta con GamesIndustry ha fatto infuriare buona parte degli appassionati di videogiochi, soprattutto coloro che sono nati e vivono (o anno vissuto) nel Medio Oriente. Nel corso dell’intervista, infatti, Ryan ha attribuito a Sony dei meriti relativi al campo dell’intrattenimento piuttosto importanti, che però vanno in contrasto con la realtà dei fatti e di come si sia sviluppato l’intero settore.

Nell’intervista, Jim Ryan ha dichiarato che prima di PlayStation il mercato del Medio Oriente non aveva mai visto un videogioco prima. Una dichiarazione controversa e ovviamente falsa, smentita quasi subito da Rami Ismail, ex giornalista di Game Informer, in un tweet decisamente polemico. “Amico mio, avevamo gli Internet cafè, i giochi arcade e le rom del NES pirata nello stesso momento in cui si è diffuso il gaming in Occidente. Compravamo giochi pirata e cloni delle console solo perché voi non le avete mai vendute”, le parole di Ismail lanciare sul popolare social network.

A rincarare la dose anche altri utenti e la stessa divisione del Medio Oriente di IGN. “No Jim Ryan, i videogiochi esistevano anche da prima di PlayStation”, il titolo dell’articolo Mufaddal Fakhruddin. La dichiarazione appare dunque molto controversa e sicuramente errata: attribuire che buona parte del Medio Oriente sia entrato in possesso dei videogiochi solo grazie a Sony rappresenta infatti una falsità storica decisamente importante, considerando che Nintendo era di fatto arrivata molto prima in alcune zone.

Wrong, Jim. We in the middle east have been playing video games since the 80s.We had Atari, NES, Sega Genesis, and the rest of gaming consoles.

Saying "people in the middle east had never played video games before PlayStation" shows how out of touch these people are with reality https://t.co/bmpB4mYAGy pic.twitter.com/o5XmT0I8I2

