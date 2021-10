PlayStation regalerà molti giochi nel 2022? La risposta di Sony

Nel 2020 e nel 2021 Sony ha deciso di regalare molti giochi, riscattabili anche per tutti coloro che non sono abbonati al servizio PS Plus. Il tutto è stato proposto a causa dei vari lockdown generati col covid, ma ora che la situazione pandemica sta finalmente rientrando, cosa ne farà PlayStation della propria iniziativa Play at Home?

Ha provato a rispondere a questa domanda direttamente Jim Ryan, CEO di Sony Interavtive Entertainment, il quale durante una recente intervista ha parlato un po’ anche di quello che sarà il futuro del marchio PlayStation.

Ryan ha affermato che i giochi gratis proposti con l’iniziativa Play at Home potrebbero tornare in futuro, ma solo se le condizioni pandemiche dovessero tornare a richiedere altri interventi di lockdown.

Insomma, per ora i piani di Sony riguardo a Play at Home sembrano legati ad eventuali nuovi lockdown, per questo speriamo vivamente che non ricapiti e che si possa tornare alla normalità il più in fretta possibile.