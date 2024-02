PlayStation: numeri molto alti, ma comincia a non bastare

Nel resoconto finanziario per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023/2024, Sony ha annunciato che le vendite della console di nuova generazione, la PS5, hanno raggiunto un nuovo traguardo. Con un totale di 54,8 milioni di unità vendute al 31 dicembre 2023, la PS5 ha visto un notevole aumento rispetto alle stime precedenti, con quasi cinque milioni di nuove console vendute durante il periodo natalizio.

Questo trimestre ha visto la distribuzione di 8,2 milioni di unità di PS5 in tutto il mondo, segnando un aumento di 1,1 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, nonostante questi risultati positivi, le stime di vendita per l'intero anno fiscale sono state riviste al ribasso da 25 a 21 milioni di unità, un taglio non di poco conto di 4 milioni di unità.

Nonostante il successo della PS5, è interessante notare PS4, ha registrato vendite superiori nello stesso periodo, totalizzando 57,1 milioni di unità vendute, ma senza affrontare le enormi problematiche di approvvigionamento verificatesi tra il 2020 e il 2021.

Inoltre, durante il terzo trimestre, sono stati venduti 89,7 milioni di giochi per PS5, evidenziando un aumento di 3,2 milioni di unità rispetto all'anno precedente.

Parallelamente, il PlayStation Network ha raggiunto un nuovo record di 123 milioni di utenti attivi, con gli abbonati a PlayStation Plus che hanno raggiunto i 47,4 milioni. Questo sottolinea l'importanza crescente dei servizi online per PlayStation e conferma il forte legame tra la community di giocatori e la piattaforma PlayStation.

le stime di vendita per l'intero anno fiscale sono state riviste al ribasso da 25 a 21 milioni di unità

Ora, seppur i numeri siano alti, bisogna anche riflettere sui margini di guadagno. Durante il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023/2024, Sony ha registrato risultati contrastanti nella sua divisione PlayStation, con ricavi record, sì, ma anche con profitti in calo. I dati diffusi dalla società giapponese evidenziano un fatturato di 1444,4 miliardi di yen, corrispondenti a circa 9 miliardi di euro, che rappresentano un aumento significativo del 15,87% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, i profitti operativi hanno subito un calo del 25,9% anno su anno, raggiungendo i 86,1 miliardi di yen, pari a circa 500 milioni di euro.

Questo trimestre eccezionale dal punto di vista dei ricavi, ma deludente per quanto riguarda i profitti, solleva domande sulla redditività della divisione PlayStation. Sebbene i ricavi siano in crescita, i costi sostenuti per raggiungere tali risultati sembrano essere notevoli, riducendo significativamente il margine di profitto.

i profitti operativi hanno subito un calo del 25,9% anno su anno

Sony potrebbe essere costretta a considerare politiche di riduzione dei costi per migliorare la redditività nel prossimo futuro e di conseguenza ridurre i costi di sviluppo di videogiochi e quant'altro. Un'altra mossa potrebbe essere quella indicata nei documenti trafugati qualche mese fa, con una strategia atta a portare i giochi PS5 su PC al D1, come nel caso di Helldivers 2.