PlayStation Plus, un leak interno ci svela i giochi di agosto!

I prossimi giochi destinati agli abbonati PlayStation Plus sono stati svelati in anticipo direttamente da… Sony. Sì, avete capito bene. Questa volta non stiamo parlando di insider che rilanciano presunte indiscrezioni in merito, ma un leak interno vero e proprio che è stato diffuso per errore all’interno del sito ufficiale di PlayStation.

Il leak dei giochi PlayStation Plus si riferisce, come avete potuto intuire dal titolo di questa notizia, ai giochi di agosto. In realtà un titolo era già conosciuto, ovvero Hunter Arean: Legends, gioco multiplayer cross platform tra PlayStation 4 e PlayStation 5, che venne già annunciato dagli sviluppatori come parte integrante della nuova collezione. Gli altri due titoli sono destinati solamente all’ammiraglia del colosso giapponese e sono due giochi non propriamente recenti. Stiamo parlando di Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, adattamento TPS del popolare franchise di proprietà di Electronic Arts e Tennis World Tour 2, simulazione sportiva di uno degli sport più popolari al mondo.

Ovviamente il tutto è ancora da confermare e conoscendo le tempistiche di Sony non mancherà moltissimo. Siamo d’altronde agli sgoccioli di luglio e molto spesso l’annuncio dei giochi PlayStation Plus arriva sempre poco prima della fine del mese. Il leak però, proveniente dal sito di PlayStation stesso, non ci fa dubitare molto della sua veridicità e neanche ai primi utenti che si sono imbattuti nella nuova line-up. Ed è inutile dire che una parte dell’utenza che ha commentato è abbastanza scontenta dalla selection di Sony.

Ora però la palla balza a voi lettori. In attesa di una conferma ufficiale in merito, vi chiediamo dunque cosa ne pensate di questi nuovi giochi PlayStation Plus? Soddisfatti oppure delusi? Ne approfitterete per recuperare alcuni titoli che erano già nella vostra wishlist oppure proverete a scoprirli completamente da zero? Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento a questa notizia.