PS Plus: annunciati i giochi gratis di luglio 2021, c’è anche Call of Duty!

Mai come questo mese abbiamo assistito a una serie di rumor sui giochi gratis dell’abbonamento PS Plus di luglio 2021. Il primo dei tre titoli era stato ventilato addirittura quasi tre settimane prima dell’annuncio ufficiale, quando ci trovavamo ancora nel bel mezzo del periodo E3 2021. Ora però, finalmente Sony ha annunciato la nuova tripletta di giochi che gli abbonati al servizio PlayStation potranno aggiungere alla propria libreria a partire dal prossimo 6 luglio.

Ora che abbiamo finalmente l’ufficialità possiamo dirlo con estrema certezza. Il primo dei giochi che verranno regalati agli abbonati al servizio PS Plus è proprio A Plague Tale Innocence, il gioco che era stato protagonista di numerosi rumor dopo che all’E3 è stato annunciato il sequel. Parliamo di un titolo prettamente narrativo ed incentrato su una storia ricca di momenti di grande patos e una varietà nel gameplay abbastanza soddisfacente, che sarà riscattabile solamente per i possessori di PS5.

Il secondo gioco presente nella collection PS Plus di luglio 2021 è Call of Duty Black Ops 4, lo sparatutto in prima persona targato Activision che farà più che felici tutti gli appassionati del genere FPS che possiedono PS5 e PS4. Chiudiamo con WWE Battlegrounds, uno dei più recenti titoli sul wrestling sarà riscattabile sia per i giocatori PS5 che per quelli PS4, i quali potranno godere di un divertentissimo e scanzonato gioco arcade che presenta un roster di lottatori dal design super deformed.

A Plague Tale: Innocence for PS5, Call of Duty: Black Ops 4 and WWE 2K Battlegrounds for PS4 are your PlayStation Plus games for July: https://t.co/Ge3l6Z73d3 pic.twitter.com/6MleafBoEm — PlayStation (@PlayStation) June 30, 2021

Ormai da quando PlayStation 5 è arrivata sul mercato, il servizio PS Plus sta continuando a proporre ben 3 giochi al mese. Ad oggi parliamo di giochi sempre molto soddisfacenti che comprendono una varietà davvero ampia e produzioni parecchio importanti talvolta inframezzate da titoli di minore spessore e dal taglio decisamente più indie.