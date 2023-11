PlayStation Portal, nemmeno il tempo di arrivare ed è già bagarinaggio

Sony ha recentemente introdotto sul mercato il tanto atteso PlayStation Portal, un accessorio portatile per PS5, ma sembra che ottenere uno di questi dispositivi non sia così semplice come ci si aspettava.

Dopo il lancio ufficiale del 15 novembre, le scorte del PlayStation Portal sono andate rapidamente esaurite sia presso i principali rivenditori che sul sito web ufficiale di Sony. Una situazione complicata dalla presenza di rivenditori scalpers che stanno sfruttando la domanda elevata, vendendo la console portatile a prezzi maggiorati rispetto al prezzo ufficiale di 219,99 euro.

Progettato per lo streaming dei giochi dalla PlayStation 5 tramite connessione Wi-Fi, il dispositivo presenta uno schermo LCD da 8 pollici posizionato tra due parti del controller DualSense. Quest'ultimo offre funzionalità avanzate come grilletti adattivi e feedback aptico, simili al controller incluso con la PlayStation 5.

Onestamente non credevamo che i bagarini iniziassero a far scorta anche del PlayStation Portal, a questo punto è giusto porsi il problema anche per quanto riguarda le future PlayStation Pulse Explore e ulteriori accessori previsti per il futuro.