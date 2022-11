Manca sempre meno all’apertura della Milan Games Week and Cartoomics 2022, con l’evento milanese sul videogioco e sulla cultura pop che introdurrà i tantissimi appassionati a tutta una serie di eventi, show e novità. A partecipare a questo importantissimo evento italiano ci sono alcune delle più grandi realtà mondiali del settore, e tra queste non poteva assolutamente mancare anche PlayStation, con il colosso nipponico che avrà tanto da offrire a chiunque voglia passare per il proprio stand alla fiera.

Potrete trovare PlayStation all’interno del padiglione 16, quello dedicato al videogioco, nell’ambito della Gaming Zone powered by Gamestop. Sony Interactive Entertainment Italia offrirà agli appassionati e a tutto il pubblico della manifestazione la possibilità di provare su console PS5 alcune delle più recenti esclusive PlayStation, tra le quali: Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarök.

Ma i giochi presenti non si fermano alle esperienze targate PlayStation, dato che l’area proporrà alcune postazioni su cui gireranno alcuni dei più importanti giochi di terze parti in uscita a fine anno e nel corso del 2023. Tra queste esperienze troverete: Crisis Core Final Fantasy VV Reunion, Forspoken, Street Fighter 6, FIFA 23, NBA 2K23, Gotham Knights e Call of Duty: Modern Warfare 2.

Ma le sorprese non finiscono qui, dato che anche alla Milan Games Week sarà presente il format live #LACASADEIPLAYER. Questo format vodcast è nato recentemente dalla volontà di SIE Italia, la quale vuole raccontare tutte le caratteristiche del servizio su abbonamento PS Plus. Nel corso delle tre giornate della fiera, i due streamer ufficiali di SIE Italia, FortuTheGamer e Prattquello, in compagnia del giornalista videoludico Ualone, accoglieranno nel salotto de #LACASADEIPLAYER celebri content creator e ospiti speciali, tutti appassionati di gaming, per garantire il meglio dell’intrattenimento targato PlayStation anche a tutti coloro che non potranno partecipare fisicamente alla manifestazione.

Alcuni degli ospiti che prenderanno parte all’evento saranno: Giorgio Calandrelli, alias Pow3r, MikeShowSha e l’attore e doppiatore Troy Baker, ospite della manifestazione, famoso, nell’universo videoludico, per aver interpretato alcuni dei personaggi più noti del panorama PlayStation, come Joel, protagonista della saga The Last of Us e Delsin, personaggio principale di inFAMOUS Second Son.