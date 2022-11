Siamo ormai entrati nella settimana della Milan Games Week and Cratoomics 2022; l’evento milanese che celebra la cultura pop insieme a quella del videogioco. Con un momento così importante, sono diversi gli eventi imperdibili della tre giorni che si terrà alla fiera di Rho, e anche il panorama eSport nazionale avrà un grande ruolo in questo evento imminente. Nello specifico il palco della Milan Games Week si presterà a dare vita alla finale dell’Italian Cup di Rainbow Six Siege.

La finale del torneo italiano di Rainbow Six Siege sarà sicuramente un momento pieno di adrenalina e senza esclusione di colpi. L’evento prenderà il via il prossimo Venerdì 25 novembre dalle ore 18:00 e si potrà seguire dal vivo questa finale alla PG Arena situata all’interno del Padiglione 20. Se non potrete essere presenti dal vivo, sappiate che la finale sarà trasmessa anche su Twitch sul canale ufficiale Rainbow6IT.

Le due squadre che si contenderanno la vittoria finale saranno i Mkers e 4real. Le due squadre si sfideranno in una partita alla best of 3 immersa nella manifestazione di punta per gli appassionati di videogiochi ed eSport. Per introdurre la competizione ci sarà anche uno speciale evento con Dj Set, grazie al quale saliranno sul palco della competizione Marco e Raffaele di Rainbow6ItaCom, ovvero il punto di riferimento della community, e Mario “JustRyuk” Barone, caster storico delle competizioni di Rainbow Six Siege.

Ricordiamo che i Mkers sono attualmente i campioni in carica e vincitori di due degli ultimi tre PG Nationals, e si presentano alle finali con cambi importarti nella formazione con l’arrivo di Dora, giovane promessa del circuito Be Serious del 2021 e Sorry che ha dimostrato negli ultimi PG Nats di essere un astro nascente del panorama competitivo di Rainbow Six Siege. I 4real sono invece degli esordienti, ma anche la squadra del veterano Noair, finalista del Winter Split dei PG Nats nel 2019.