PlayStation State of Play annunciato ufficiale, ecco data e orario

Sony ha annunciato in maniera ufficiale il nuovo PlayStation State of play che presenterà non solo nuovi titoli, ma anche aggiornamenti sui videogiochi in sviluppo per PS5 e PS VR2 in arrivo quest'anno.

Sono attesi più di 14 titoli durante lo streaming, ma non aspettatevi grossi giochi in arrivo nei prossimi anni (niente Ghost of Tsushima o DS2, almeno sulla carta)

L'evento avverrà il 31 maggio alle ore 00:00 (mezzanotte) italiane. Come tutti gli anni, seguiremo la diretta sul canale YouTube di GameDivision, commentandola con i redattori più esperti della testata.

Tra i giochi attesi e vociferati sono senz'altro attesi Concord, Horizon Zero Dawn Remastered e un nuovo titolo dedicato ad Astro Bot!