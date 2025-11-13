Il mercato europeo delle console si prepara a una svolta significativa per il Black Friday, con PlayStation 5 che potrebbe vedere tagli di prezzo sostanziali su tutta la gamma hardware. Secondo quanto emerso da fonti solitamente attendibili, Sony starebbe pianificando riduzioni di almeno 100 euro su tutti i modelli di PS5 (già acquistabile a prezzo scontato su Amazon). Si tratta di una mossa commerciale particolarmente aggressiva, considerando gli aumenti di prezzo che hanno caratterizzato la console negli ultimi anni, portando il modello Digital a costare ben 100 euro in più rispetto al lancio del 2020.

Le informazioni provengono da billbil-kun, noto leaker francese di Dealabs che vanta un track record praticamente impeccabile nel prevedere mosse hardware e software di Sony. Secondo la fonte, le promozioni dovrebbero scattare dal 21 novembre e interessare l'intero ecosistema PS5. I prezzi scontati si attesterebbero a 449 euro per la Standard Edition (attualmente 549 euro), 349 euro per la Digital Edition (oggi a 499 euro) e 699 euro per la potente PS5 Pro, lanciata a 799 euro.

Con questi tagli, la PS5 Digital scenderebbe sotto il prezzo di lancio europeo del 2020, fissato a 399 euro

Particolarmente interessante è l'inclusione nella promozione del bundle Fortnite Flowering Chaos, annunciato di recente da Sony. Questo pacchetto, disponibile sia in versione Standard che Digital, includerà codici per contenuti esclusivi dell'battle royale di Epic Games: 1.000 V-Bucks, l'outfit Florin con relativa versione Lego, oltre a una serie completa di accessori cosmetici tra cui backpack, piccone, wrap, chitarra, microfono e kicks. Il bundle seguirà lo stesso schema di sconto delle console standard, rappresentando un'opzione allettante per chi cerca di entrare nell'ecosistema PlayStation con qualche extra.

La situazione dei prezzi PS5 in Europa è stata tutt'altro che stabile negli ultimi anni. La Digital Edition ha subito ben due aumenti consecutivi: il primo nel 2022 portandola a 449 euro, il secondo quest'anno con il balzo a 499 euro. Un incremento complessivo di 100 euro che ha generato non poche critiche nella community, soprattutto considerando che il modello senza lettore disco rappresenta teoricamente l'opzione entry-level della famiglia PS5.

Resta da vedere se Sony confermerà ufficialmente questi sconti nei prossimi giorni. Solitamente le campagne Black Friday vengono annunciate con qualche settimana di anticipo, quindi un'eventuale comunicazione ufficiale potrebbe arrivare a breve.