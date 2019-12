PlayStation: settimana prossima verrà trasmesso l’ultimo State of Play dell’anno

Giusto questa mattina vi avevamo segnalato la possibilità che prima della fine dell’anno, sarebbe stato trasmesso un ultimo State of Play del 2019. Durante la giornata di ieri la stessa Sony aveva rilasciato un particolare indizio che presagiva l’arrivo di una sorpresa targata PlayStation giusto per questa finestra natalizia.

Pochi istanti fa Sony ha confermato che l’ultimo State of Play è previsto per il prossimo martedì 10 dicembre alle ore 15:00, orario italiano. Tramite un post sul profilo Twitter ufficiale di PlayStation siamo venuti a conoscenza che l’appuntamento avrà una durata di 20 minuti densi in termini di novità, nuovi giochi e aggiornamenti.

2019's final episode of State of Play kicks off Tuesday, December 10 at 6:00am Pacific Time: https://t.co/pKfthQiDvh 20+ minutes of news, game reveals, and updates pic.twitter.com/pAQr7ZTHwL — PlayStation (@PlayStation) December 6, 2019

Sony non ha rilasciato alcun ulteriore suggerimento su quali giochi potremmo vedere allo show, ma secondo i diversi indizi che si sono susseguiti negli scorsi giorni tramite vari rumor, sembra che l’annuncio del Remake di Resident Evil 3 possa essere uno dei protagonisti del prossimo State of Play. Ma non solo, sembrerebbe che anche Ghost of Tsushima tornerà sotto i riflettori, dopo Death Stranding e The Last of US Parte 2, manca solo il titolo di Sucker Punch all’appello.

Proprio riguardo a quest’ultimo gioco alcuni utenti hanno notato che è stato fatto un aggiornamento sulla playlist di video su YouTube di Ghost of Tsushima, questo potrebbe essere un ennesimo indizio sulla presenza del gioco durante lo State of Play di settimana prossima. Cosa sperate di vedere in questo nuovo appuntamento targato PlayStation?