Pocketpair ignora la causa legale con Nintendo e rilascia un nuovo gioco su Switch

Lo studio di sviluppo del controverso Palworld, Pocketpair, ha lanciato a sorpresa un nuovo gioco su Nintendo Switch il 9 gennaio 2025, nonostante le cause legali in corso con The Pokémon Company e Nintendo per violazione di brevetti.

Il gioco in questione è Overdungeon, un roguelike deck builder in tempo reale originariamente pubblicato su Steam nel 2019, cinque anni prima di Palworld. Questa mossa appare insolita, considerando che Nintendo stessa è coinvolta nella causa legale contro Pocketpair per presunte violazioni di proprietà intellettuale legate a Palworld.

Palworld, soprannominato dai fan "Pokémon con le armi", ha riscosso un enorme successo raggiungendo 25 milioni di giocatori in un solo mese. Le somiglianze tra i "Pal" di Palworld e i Pokémon hanno, però, portato The Pokémon Company ad annunciare nel gennaio 2024 l'intenzione di "indagare e adottare misure appropriate per affrontare qualsiasi atto che violi i diritti di proprietà intellettuale" intentando poi ufficialmente la causa a Pocketpair nel settembre 2024.

La causa legale si concentra in particolare su un brevetto riguardante il meccanismo di cattura: i Pokémon vengono catturati con le Poké Ball, mentre in Palworld si usano oggetti sferici chiamati Pal Sphere. Nintendo e The Pokémon Company chiedono "un'ingiunzione contro la violazione e un risarcimento danni".

Nonostante la pressione legale, però, Pocketpair non sembra particolarmente scoraggiata. L'azienda ha dichiarato inizialmente di "non essere a conoscenza dei brevetti specifici di cui siamo accusati di violare" e ha continuato a pubblicare Palworld su diverse piattaforme. Il lancio di Overdungeon su Switch, piattaforma di proprietà Nintendo, aggiunge un ulteriore elemento di complessità alla vicenda legale in corso. Come andrà a finire?