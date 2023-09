Un’invasione di scalper, bagarini e fan dei Pokémon ha preso d’assedio il Van Gogh Museum nel giorno di apertura dell’evento “Pokemon x Van Gogh”, creando caos tra i visitatori, disagi a chi stava visitando il museo, danni superficiali allo store del museo e portando The Pokémon Company, a redarre delle scuse ufficiali per l’accaduto.

Per chiarire meglio l’accaduto, bisogna sapere che l’evento ha presentato una serie di articoli a tema Pokémon X Van Gogh, il cui acquisto dava diritto a una carta promozionale, del celebre gioco di carte, speciale, e a tiratura limitata, rappresentante Pikachu e chiamata:”Pikachu con cappello di feltro grigio”. Un simpatico adattamento, in salsa Pokémon, del celebre autoritratto di Van Gogh con il suo iconico cappello grigio.

La fama di “Pikachu con cappello di feltro grigio”, però, è nata nei giorni scorsi, quando diversi Pokémon Center hanno messo in vendita dei gadget a tema “Pokemon x Van Gogh”, regalando la carta incriminata a chiunque li acquistasse.

This makes me so sad and is why we can’t have nice things

I saw so many wanting to go over in the first few days just to get any card and merch to resell. This is not an acceptable practice. If you do that, shame on you. https://t.co/vVHLHhVyZ1

— Joe Merrick (@JoeMerrick) September 28, 2023