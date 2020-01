Pokémon GO avrà grossi cambiamenti sul combat system

Dopo l’inizio delle celebrazioni per il Capodanno lunare, Pokémon GO, celebre gioco sviluppato dai creatori di Ingress, si sta preparando a lanciare la tanto attesa “GO Battle League”. Prima di annunciare ufficialmente questo torneo, Niantic ha deciso di far sapere ai propri utenti che stanno lavorando a un grosso aggiornamento che cambierà drasticamente la componente competitiva del titolo, modificando e aggiungendo nuove e interessanti aggiunte.

La maggior parte delle modifiche sembrano essere molto importanti per la community di Pokémon GO; ora, ad esempio, il cambio dei nostri mostriciattoli tascabili e gli attacchi caricati verranno messi in coda e attivati subito dopo il classico attacco rapido, velocizzando così l’utilizzo della mossa caricata. Inoltre sono stati corretti diversi bug nel gioco. Potete dare un’occhiata qui di seguito ai relativi cambiamenti.

La mossa rapida Invertivolt ora si carica più velocemente e Megacorno (mossa di tipo coleottero) ora infliggerà più danni. Niantic ha inserito un nuovo attacco, Schiacciatuffo, (mossa di tipo lotta). Certi Pokémon ora possono imparare più attacchi:

Plusle e Minium potranno imparare Laccioerboso

e potranno imparare Laccioerboso Lanturn potrà imparare Scintilla

potrà imparare Scintilla Ampharos potrà imparare Tuonopugno

potrà imparare Tuonopugno Masquerain potrà imparare Bollaraggio

potrà imparare Bollaraggio Vespiquen potrà imparare Tagliofuria ed Eterelama

Alcuni Pokémon invece ora potranno tornare a imparare mosse vecchie:

Raichu : Tuonoshock

: Tuonoshock Magneton : Tuonoshock e Scarica

: Tuonoshock e Scarica Venomoth : Velenodenti

: Velenodenti Hypno : Palla Ombra

: Palla Ombra Haunter: Palla Ombra

Ricordiamo infine che certi Pokémon originariamente scoperti della regione di Kanto ritorneranno a imparare mosse precedentemente cancellate nel lontano 2016, non ci è dato sapere se solo alcuni o tutti e 151. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ogni novità relativa al popolare gioco mobile sui nostri siti.