Pokémon GO: inizia oggi il nuovo evento dedicato ai Pokémon dispettosi

Niantic Labs continua ad arricchire l’esperienza del suo tanto amato Pokémon GO. Al via, durante la giornata di oggi, il nuovo evento dedicato ai Pokémon dispettosi. Tutti gli allenatori di creature potranno parteciparvi a partire dalle ore 08:00 di oggi (mercoledì 1 aprile) e fino alle 22:00 ore italiane di martedì 7 aprile.

Da molti è considerato il primo vero evento di primavera che vedrà l’arrivo di alcune particolari creature chiamate Pokémon burloni e maestri del travestimento. Tra queste citiamo Gastly, Haunter, Voltorb, Foongus, Sudowoodo, Aipom, Stunfisk, Ditto e Croagunk, senza dimenticarci anche di Sudowoodo e Croagunk cromatici.

Nelle ultime ore sono state anche annunciate alcune speciali missioni di ricerca sul campo: chi le completerà potrà ricevere come ricompensa Sudowoodo, Croagunk o Stunfisk. Vi ricordiamo che al termine dell’evento Stunfisk non si schiuderà più dalle uova da 5 km, cosa che invece accadrà più spesso con Aipom, Wynaut, Bonsly e Croagunk. Inoltre, vi segnaliamo che Ditto selvatico sarà più frequente almeno fino alla fine dell’evento Pokémon dispettosi. Pare che ultimamente la sua particolare struttura cellulare gli stia consentendo di trasformarsi in molte più specie di Pokémon rispetto al solito.

L’evento Pokémon dispettosi è solo una delle tante iniziative portate avanti da Niantic Labs nell’ultimo periodo. La casa di sviluppo si è data da fare per rendere il suo gioco godibile restando a casa regalando ben 100 Pokéball. Infine a partire dal prossimo lunedì 6 aprile, sarà possibile acquistare ben 50 Mega Ball al prezzo simbolico di una sola pokémoneta. Quest’ultima iniziativa rappresenta l’ennesima dimostrazione da parte degli sviluppatori per andare incontro alla community, viste le restrizioni imposte a causa dell’emergenza coronavirus. In effetti, durante le ultime settimane sono stati molti i casi di persone a caccia di creature fermate dalle autorità perché non rispettavano le disposizioni degli enti governativi.