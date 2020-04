Pokémon GO: oggetti gratis e offerte speciali, Niantic fa un regalo ai fan

Dopo l’evento di Pasqua, Niantic Labs è pronta a lanciare una nuova e interessante iniziativa per il suo titolo mobile Pokémon GO. Ci riferiamo principalmente alla campagna lanciata già qualche tempo fa, attuata apposta per incentivare tutti gli allenatori a non uscire di casa viste le restrizioni imposte dai governi per far fronte all’emergenza Coronavirus. In effetti, negli ultimi tempi, sono state molte le persone fermate dalle autorità proprio perché intente a girovagare per strada a caccia di mostriciattoli, infrangendo così le regole della quarantena.

Ecco principalmente il motivo alla base di queste interessanti iniziative, che quest’oggi si arricchiscono con una manciata di nuove offerte e bonus gratuiti studiate per tutti gli allenatori di Pokémon GO. Nelle precedenti settimane, la casa di sviluppo ha deciso di regalare ben 100 Poké Ball e 50 Mega Ball per il prezzo simbolico di una sola Pokémoneta. Per la nuova settimana invece, questa tipologia di offerta è stata arricchita con nuovi e interessanti bonus di cui vi parleremo poco più sotto.

I bonus in questione riguardano 20 Baccananas, 15 Baccalampon, 20 Mega Ball e 30 Pokéball. Ognuno di essi sarà acquistabile, come detto sopra, spendendo una sola Pokémoneta. Vi ricordiamo che l’offerta durerà per tutta la nuova settimana appena iniziata e terminerà nella giornata di lunedì 20 aprile, precisamente alle ore 22:00 CEST. Allo scadere dell’offerta, Niantic Labs provvederà a rinnovarla con nuovi elementi ottenibili sempre allo stesso prezzo simbolico.

Dopo l’evento di Pasqua che ha visto l’arrivo delle classifiche della Lega Lotte GO insieme al nuovo Pokémon Marill, la software house sviluppatrice del celebre titolo mobile ha in programma alcuni eventi che a causa della situazione legata all’emergenza sanitaria sono stati rinviati almeno fino a quando si tornerà a una condizione di piena normalità. Vi invitiamo, quindi, di continuare a seguire le nostre pagine per le prossime novità in arrivo su Pokémon GO.