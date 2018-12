Pokémon GO: Ho-Oh e Lugia in un evento nel weekend

Due Pokémon Leggendari stanno per tornare per un periodo di tempo molto limitato. Niantic porterà Ho-Oh e Lugia, ovvero le creature che fanno da cover a Pokémon Oro e Pokémon Argento, nuovamente all’interno del gioco mobile Pokémon GO, in quanto parte dell’evento speciale di questo fine settimana. L’inizio è fissato per oggi.

Durante i prossimi giorni, i giocatori potranno incontrare i due Leggendari di Johto ancora una volta grazie alle Battaglie Raid presso le Palestre. Inoltre, Niantic afferma che ci sarà la possibilità di ottenere le versioni Shiny delle due creature. Saranno disponibili fino a lunedì 17 dicembre.

Ovviamente Ho-Oh e Lugia non saranno gli unici leggendari ad apparire in Pokémon GO. Articuno, Zapdos, Moltres (provenienti dalla prima generazione) insieme a Raikou, Entei e Suicune (della seconda generazione) sono disponibili nel corso di dicembre grazie alle Ricerche sul Campo.

Infine, Cresselia, il Leggendario di quarta generazione, sarà presto eliminato dal gioco. Il Pokémon Psico sarà disponibile, sempre attraverso le Raid Battle, fino al 18 dicembre, quindi chiunque non abbia ancora avuto l’opportunità di ottenerlo, deve affrettarsi.