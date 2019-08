Pokémon GO: Poliwag Shiny disponibile da domani

Se siete degli accaniti collezionisti di Pokémon Shiny, è arrivato al Pokémon GO Fest 2019 di Yokohama un annuncio che vede protagonista assoluto Poliwag.

Pokémon GO risulta tutt’oggi essere un titolo molto amato e giocato dalla community mondiale. Il fenomeno Pokémon GO non tende a fermarsi ma anzi, grazie ai continui aggiornamenti, novità ed il supporto di Niantic Lab, si arricchisce giorno dopo giorno di nuove feature interessanti. Dopo l’annuncio del riconoscimento come Sport in Life dalla Sports Agency del Ministero dell’Istruzione, della cultura, dello sport, della scienza e della tecnologia giapponese; Niantic si prepara ad un nuovo evento.

Se siete degli accaniti collezionisti di Pokémon Shiny, è arrivato al Pokémon GO Fest 2019 di Yokohama un annuncio che vede come protagonista assoluto Poliwag. A partire dalle ore 3:00 di domani, 6 agosto 2019: Poliwag sarà disponibile in versione Shiny. I partecipanti al Pokémon GO Fest 2019, saranno avvantaggiati con uno spawn ed uno shiny rate aumentato.

Poliwag Shiny, è la versione cromatica di uno dei Pokémon più famosi della prima generazione di Kanto. Questo Pokémon d’acqua, permetterà di registrare all’interno del Pokédex altri tre esemplari, ossia le sue evoluzioni: Poliwhirl e Poliwrath ed eventualmente Politoed. Per avere sia Politoed che Poliwrath cromatici, ovviamente, vi occorreranno almeno due Poliwag Shiny, perché quest’ultimo può trasformarsi o nell’uno o nell’altro in modo randomico.

Vi ricordiamo che è ancora in corso l’evento Team Rocket e relativi Pokémon Ombra che si possono reperire girando i Pokéstop corrotti dalle reclute del Team Rocket. Inoltre, è stato annunciato con un aggiornamento, l’aumento dello Spazio Pokémon complessivo da 2.000 a 2.500 unità. L’espansione dello Spazio Pokémon non è però gratuito: ogni singola espansione costerà 200 monete.