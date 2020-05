Pokémon GO: in arrivo i Pokémon di Galar? una immagine lo confermerebbe

Pokémon GO è probabilmente uno dei titoli mobile più redditizi di sempre. Il titolo firmato Niantic, ad anni dal suo rilascio, riesce a tenere incollati sul proprio smartphone migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo. Come ben sappiamo, a causa dell’epidemia provocata dal COVID-19 che ha letteralmente messo in ginocchi l’intero pianeta, gli sviluppatori hanno dovuto attuare una politica differente per il gioco, incentivando il “play at home” con tantissimi regali e la possibilità di effettuare raid da remoto.

Come capita ormai dall’uscita del gioco, il titolo sta inserendo con il passare del tempo tutte le generazioni Pokémon che hanno accompagnato grandi e piccoli. L’ultimo aggiornamento ha infatti introdotto i leggendari della quinta generazione. Infatti sarà possibile catturare Reshiram, Zekrom e Kyurem attraverso i famosi raid nelle palestre Pokémon in giro per la vostra città. In queste ore però alcuni dataminer hanno sbirciato i file di gioco trovando una serie di Pokémon provenienti dalla nuovissima regione di Galar.

Come abbiamo visto dall’immagine postata proprio qui di sopra, possiamo vedere che non si tratta di creaturine inedite, ma, come capitato con Alola, sarebbero versioni “speciali“ apparse nei due capitoli rilasciati su Nintendo Switch lo scorso anno. L’aggiornamento che inserirebbe queste versioni inedite dovrebbe essere programmato per la metà del mese di giugno, ovviamente in attesa di novità future ve lo faremo sapere al più presto.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piacciono le versioni rilasciate su Pokémon Spada e Scudo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a Pokémon GO.