Qualcuno ama così tanto i giochi della serie Pokémon che ha deciso di realizzarne un tributo, interamente fatto di mattoncini LEGO. Non è la prima volta che accade e non sarà ovviamente anche l’ultima, ma questo lavoro è sicuramente degno di nota, perché la persona in questione non si è limitata a costruire una semplice location, ma mira in realtà a effettuare una vera e propria ricostruzione della regione di Kanto.

Kanto è uno dei luoghi più iconici che i fan dei Pokémon ricordano, poiché si tratta della prima regione del mondo dei pocket monster, con cui siamo tutti entrati a contatto negli anni ’90 e 2000, quando i primi titoli di Game Freak debuttavano su Game Boy. Il lavoro è ovviamente cominciato con la ricostruzione più semplice, ovvero Pallet Town (conosciuta da noi come Biancavilla). L’autore ha ricreato interamente il piccolo villaggio, includendo la casa del nostro protagonista, del suo rivale Gary e ovviamente del laboratorio del Professor Oak. Il prossimo obiettivo sarà ovviamente quello di ricreare il resto delle città e dei sentieri, un lavoro non facile che porterà via molto tempo.

Se voleste provare a ricreare il tutto, beh, vi informiamo che è assolutamente impossibile. Se è vero che l’opera è stata realizzata utilizzando i LEGO, quello che però l’autore della creazione ha dimenticato di omettere in prima linea, è che il tutto è stato realizzato al computer. “Ho renderizzato l’immagine in alta qualità”, ha dichiarato l’autore di questa opera ed è per questo che in tanti hanno creduto, in prima battuta, che fosse una realizzazione originale.

Vero o no, resta comunque un lavoro decisamente lungo e ricco di dettagli, che vale la pena essere ammirato. Chiaramente per la sua conclusione ci vorrà ancora del tempo, ma almeno per ora possiamo rifarci gli occhi con questo tributo. E attenzione, perché nel prossimo futuro l’autore non si fermerà a Kanto, ma esplorerà anche Johto, la regione protagonista di altri due grandi giochi Pokémon, ovvero Oro e Argento.