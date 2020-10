Pokémon: nuovo gioco nel 2021, dataminer ne è convinto

Pokémon è senza dubbio uno dei brand più popolari nel mondo, tanto da vantare migliaia di gadget, una corposa collezione di carte ed ovviamente gli immancabili videogames che ci hanno accompagnato quasi come dei tutori. La maggior parte di voi sarà cresciuto infatti a suon di latte e Pokémon, intervallando le avventure videoludiche con quelle trasmesse in TV grazie al cartone animato. Nella storia però abbiamo potuto notare come alcuni dei titoli di punta Nintendo con il passare del tempo cominciavano, più che ad evolversi, a rimanere più indietro a livello sia tecnico che di idee rispetto ad altri brand. Proprio gli ultimi due capitoli della saga, Pokemon Spada e Scudo per intenderci, sono l’esempio lampante: giochi indubbiamente belli e che hanno potuto donarci emozioni come in passato ma che soffrono moltissimo se paragonati a titoli anche della stessa piattaforma (primo fra tutti Breath of the Wild).

Non si può nascondere che anche la scelta di non includere tutti i mostriciattoli e di non dare a conti fatti un vero e proprio post ending ai giochi, abbiano reso questi ultimi capitoli non troppo simpatici ai veterani e alle nuove leve. Gli annunciati DLC, uno uscito ed il secondo in dirittura di arrivo, dovrebbe compensare alcuni dei problemi ma sicuramente certe ferite difficilmente si potranno rimarginare in tempi brevi, oppure chissà nel 2021 dato il nuovo rumor che circola da diverse ore su twitter.

Psst… A new Pokémon game is coming next year. — Centro Pokémon LEAKS (@CentroLeaks) October 21, 2020

Secondo Centro Pokémon LEAKS infatti, il prossimo anno uscirà un nuovo capitolo della serie. Seppur un rumor, questo ha fatto impazzire i fan che hanno chiesto qualche dettaglio in più all’autore del post. Infatti non si sa se si tratterà di un nuovo capitolo incentrato su una nuova generazione, oppure il tanto sognato remake di Diamante e Perla. In ogni caso, sapere che un gioco dedicato ai mostriciattoli tascabili più amati del mondo è in dirittura d’arrivo è una notizia che ci fa ben sperare.

