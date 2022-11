Sono passati solamente pochi giorni dal lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto (ecco la nostra guida completa), e la community, da sempre molto affezionata alla saga, si è nettamente divisa più che mai su questi giochi di nona generazione Pokémon. Una delle critiche più aspre verso i due giochi vengono rivolte al comparto tecnico, il quale mai come in questo caso, ha permesso ai due titoli di mostrare il lato su alcune problematiche molto criticabili.

Ora, per arginare questi problemi ci stanno pensando gli stessi appassionati, molti dei quali si sono detti feriti dalla scarsità tecnica di Pokémon Scarlatto e Violetto. Stando a quanto è apparso in queste ore su Twitter, uno dei fan del franchise ha provato a realizzare una mod per i nuovi giochi Pokémon così da rendere possibile giocarci con un framerate di 60 FPS. Ovviamente si tratta di una mod fan-made, ma il risultato finale è comunque clamoroso.

I due giochi girano su Nintendo Switch a un framerate di 30 FPS, ma c’è da dire che in diverse occasioni il framerate si abbassa anche drasticamente. Proprio per queste problematiche, purtroppo molto evidenti, la mod che è apparsa su Twitter in queste ore ci mostra un Pokémon Scarlatto e Violetto fluido all’inverosimile e che, a tratti, sembra quasi star difronte a un’esperienza videoludica di tutt’altro tipo.

60FPS MOD for Pokemon Scarlet! pic.twitter.com/2jQwCB91uS — theboy181 (@theboy181) November 27, 2022

Questa non è la prima mod per i nuovi Pokémon Scarlatto e Violetto (li potete acquistare su Amazon) che è stata realizzata nei primi giorni di vita dei titoli. Per esempio, c’è chi ha deciso di creare una mod per tagliare dal gioco il brano realizzato da Ed Sheeran. Oltre alle mod, però, la coppia di giochi Pokémon è sulla bocca di molti a causa di una serie di bug a dir poco esilaranti.

