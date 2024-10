Pokémon TCG Pocket: come giocarlo subito anche in Italia

Da alcuni giorni, è stato lanciato in Nuova Zelanda il tanto atteso Pokémon TCG Pocket, l'ultima versione mobile del famoso gioco di carte collezionabili dei Pokémon. Questo titolo, disponibile per Android e iOS, sta già facendo parlare di sé, con una release mondiale programmata per il 30 ottobre 2024. Tuttavia, grazie ad alcuni trucchi, potete iniziare a giocare subito anche in Italia.

Pokémon TCG Pocket, come accedere dall'Italia

Il gioco introduce diverse novità, come la possibilità di aprire due booster pack al giorno senza costi, collezionare carte con effetti visivi immersivi e partecipare a battaglie rapide con regole semplificate per il formato mobile. Il problema principale, però, è che l'accesso anticipato è geo-limitato alla Nuova Zelanda. Questo significa che, pur modificando la regione del proprio store per scaricare il gioco, non potrete giocarci senza un VPN che vi assegni un indirizzo IP neozelandese.

Ed è qui che entra in gioco NordVPN, uno strumento essenziale per aggirare queste restrizioni geografiche. Con una connessione a un server in Nuova Zelanda, potrete ingannare il gioco facendogli credere di trovarvi fisicamente lì, consentendovi così di accedere subito a Pokémon TCG Pocket e iniziare a costruire la vostra collezione di carte in anticipo rispetto alla maggior parte dei giocatori nel mondo. NordVPN vi garantisce inoltre una connessione sicura e stabile, proteggendo i vostri dati durante il gioco.

È evidente che chiunque riesca ad accedere al gioco prima della release globale avrà un vantaggio competitivo. Se non volete aspettare un mese per unirvi al divertimento, l'utilizzo di un servizio VPN affidabile come NordVPN è la scelta perfetta, soprattutto ora che potete abbonarvi al piano Ultimate con il 71% di sconto e ottenere tre mesi gratis. Non solo vi permetterà di giocare subito, ma vi garantirà anche una navigazione più sicura, proteggendo la vostra privacy online.

