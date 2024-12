Pokémon TCG Pocket: guida al nuovo evento PvP (ecco come ottenere clessidre extra gratis)

Un nuovo evento PvP nel gioco di carte collezionabili Pokémon Pocket offre ai giocatori la possibilità di guadagnare fino a 22 clessidre, una risorsa molto ambita che consente di aprire pacchetti gratuiti. L'evento, legato all'espansione Isola Misteriosa, si svolgerà fino alle 06:59 del 10 gennaio 2025 ora italiana.

Le clessidre sono particolarmente preziose per i giocatori, in quanto permettono di espandere la propria collezione di carte senza costi aggiuntivi. Ciò che rende l'evento ancora più attraente è che non è necessario vincere le partite per ottenere le clessidre, basta semplicemente partecipare.

Per guadagnare tutte le 22 clessidre in palio, i giocatori devono completare 10 incontri PvP, indipendentemente dal risultato. La distribuzione delle ricompense è la seguente:

3 clessidre dopo 1 lotta VS completata

3 clessidre dopo 3 lotte VS completate

6 clessidre dopo 5 lotte VS completate

12 clessidre dopo 10 lotte VS completate

Oltre alle clessidre, l'evento offre anche la possibilità di guadagnare Sabbialuce (la valuta per modificare le carte) ed emblemi da esporre nel proprio profilo. Tuttavia, per queste ricompense aggiuntive è necessario vincere le partite. In totale, sono in palio 3.950 unità di Sabbialuce e un emblema d'oro, che richiedono un totale di 50 vittorie nelle lotte VS.

Per competere efficacemente e ottenere tutte le ricompense, è consigliabile costruire un mazzo solido. Nel meta attuale, alcune delle combinazioni più diffuse includono Celebi Ex + Serperior, Vaporeon + Gyarados Ex e Mewtwo Ex, ma nella nostra guida dedicata ve ne consigliamo vari di davvero forti. contrastare queste potenti combinazioni.

Insomma, l'evento offre un'ottima opportunità per i giocatori di Pokémon TCG Pocket di ampliare la propria collezione e migliorare le proprie abilità nel gioco, indipendentemente dal loro livello di esperienza.