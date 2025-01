Pokémon TCG Pocket: un pazzo spende 100$ al giorno per 3 mesi e arriva a 50 mila carte

Un giocatore giapponese di Pokémon Trading Card Game Pocket, lo youtuber Hajimesyacho, ha speso la cifra massima consentita di circa 104 dollari al giorno per quasi 12 settimane, raggiungendo il traguardo di 50.000 carte collezionate.

Questo traguardo non era mai stato documentato prima, ovviamente data l'ingente spesa necessaria per raggiungerlo. Hajimesyacho ha dichiarato di aver speso il massimo importo possibile ogni giorno dal lancio del gioco il 30 ottobre scorso (sebbene il gioco non limiti tecnicamente la spesa di denaro reale, pone un tetto al consumo della valuta premium Poké Gold).

I giocatori possono, infatti, spendere fino a 1.000 dollari al giorno, ma sono limitati a un massimo di 720 Poké Gold per l'acquisto di pacchetti e altre opzioni. Il metodo più conveniente per acquistare Poké Gold è comprare 690 unità per 99,99 dollari. Utilizzando il massimo di 720 Poké Gold, la spesa giornaliera si attesta quindi a poco più di 104 dollari.

L'apertura di pacchetti è il modo migliore per convertire i Poké Gold nel maggior numero possibile di carte, con sei Poké Gold necessari per sbloccare un pacchetto contenente cinque carte. Hajimesyacho non ha ancora caricato un video sull'impresa né ha detto se intende farlo, e non ha mostrato la sua collezione specifica di carte. Hajimesyacho ha, quindi, aperto circa 10.000 pacchetti di carte dopo aver speso apparentemente 8.736 dollari. È probabile - o almeno glielo auguriamo, visto quanto ha speso - che possieda copie multiple delle carte più rare, come quelle Gold e le carte con arte immersiva.

Sebbene questo caso sia eccezionale, Pokémon TCG Pocket sta comunque generando notevoli entrate per lo sviluppatore Creatures Inc. e The Pokémon Company, con stime che indicano guadagni di 200 milioni di dollari nel primo mese di lancio. Il gioco segue il modello standard dei giochi mobile free-to-play, offrendo molte ricompense nei primi giorni per poi ridurle drasticamente, spingendo così i giocatori a spendere denaro reale per ricreare l'emozione iniziale.

Completare la prima serie di carte, Geni Supremi, che conta ufficialmente 226 carte più 60 rare carte alternative, richiederebbe circa due anni per i giocatori che non spendono denaro. Le lamentele dei fan riguardo questa difficoltà sono aumentate quando gli sviluppatori hanno presentato l'attesa funzionalità di scambio, provocando una reazione così forte da richiedere un chiarimento successivo da parte dell'azienda.