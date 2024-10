Metaphor, c'è chi critica il marketing Xbox... perché non cita PlayStation

Lo Studio Zero di Atlus lancerà il nuovo gioco di ruolo Metaphor: ReFantazio (preordinabile su Amazon) l'11 ottobre 2024 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Alcuni fan temono che il titolo possa non raggiungere il successo di vendite meritato a causa della strategia di marketing affidata a Microsoft, percepita come inadatta per un JRPG.

Il gioco, diretto da Katsura Hashino, creatore di Persona 5, sta generando grande attesa tra gli appassionati. Tuttavia, l'accordo tra SEGA/Atlus e Microsoft per la gestione del marketing ha sollevato preoccupazioni nella community.

Molti temono (in realtà gli appassionati di sponda PlayStation) che l'enfasi posta sull'ecosistema Xbox possa far percepire erroneamente Metaphor: ReFantazio come un'esclusiva, soprattutto in Giappone dove PlayStation 5 domina il mercato. Inoltre, c'è il timore che i fan dei JRPG, tradizionalmente più legati ad altre piattaforme, possano non essere raggiunti efficacemente dalla campagna promozionale.

I JRPG non vendono bene su Xbox.

Lo youtuber Mightykeef ha riassunto la situazione su X: "Atlus è pessima nel marketing. Non avrebbero mai dovuto lasciare a Xbox i diritti pubblicitari. Conosco persone che pensano che Metaphor sia un'esclusiva Xbox. Comprate il gioco quando esce, amici, è fantastico".

Alcuni utenti hanno evidenziato come il marketing del gioco sia stato in realtà intenso, con numerosi video promozionali e persino una demo di 5 ore disponibile per i giocatori.

In passato, Xbox è stata criticata per non dedicare sufficiente attenzione ai JRPG. Ora che sta investendo nel genere, si trova a dover bilanciare la promozione dei titoli su cui ha investito con la necessità di non oscurare le versioni per altre piattaforme.