Potremmo avere già uno dei giochi più folli della generazione

La software house NEKCOM Games ha rilasciato un nuovo trailer di oltre 5 minuti per il suo prossimo titolo Showa American Story, un action RPG post-apocalittico ambientato in un'America fortemente influenzata dalla cultura giapponese.

Il video mostra le ambientazioni e alcuni dettagli sulla trama di quello che, a tutto gli effetti sembr essere il perfetto candidato a "gioco più folle della generazione". Showa American Story è attualmente previsto per il 2025 su PC e PS5.

Showa American Story viene presentato come un "dramma d'epoca con storia alternativa"

Il trailer presenta un'America profondamente trasformata dall'influenza economica e culturale del Giappone, divenuto una superpotenza globale. La protagonista Chouko Chigusa, miracolosamente tornata in vita dopo un misterioso "Incidente", intraprende un viaggio in motocicletta attraverso questo scenario alternativo alla ricerca della sorella scomparsa.

Il gameplay sembra fondere elementi action RPG con meccaniche da adventure-game classico. I giocatori potranno esplorare le ambientazioni, interagire con vari personaggi e combattere utilizzando sia armi bianche che da fuoco. NEKCOM descrive il titolo come un "RPG romanzesco post-apocalittico" e un "dramma d'epoca con storia alternativa".

Sebbene la struttura precisa del gioco non sia ancora del tutto chiara, il trailer è abbastanza eloquente per quello che concerne le atmosfere deliranti del gioco, che spaziano dalla classica zombie-apocalypse a momenti altamente scenografici che riportano alla mente il taglio tipico di alcuni anime.

Il trailer è un mix di momenti sopra le righe, fra razzi che trapassano creature, teste di zombie usate per giocare a golf, sangue che scorre a fiumi e coreografie deliranti che sembrano uscite dalla mente di SUDA 51 (di cui vi consigliamo di recuperare No More Heroes 3).

Gli sviluppatori hanno confermato che la versione per PS4, originariamente prevista, è stata cancellata, concentrando gli sforzi sulle edizioni PC e PS5 in arrivo nel 2025, anche se non è ancora stata confermata una data di uscita precisa.