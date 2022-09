L’Ubisoft Forward di settembre è stato decisamente all’insegna di Assassin’s Creed. Il titolo ha ricevuto un vero e proprio showcase che si è concluso in una serie di annunci relativi al futuro della serie. Tra le moltissime novità, abbiamo visto anche il primo trailer per il prossimo capitolo: Assassin’s Creed Mirage. Il capitolo ambientato in Medio Oriente ha certamente destato l’interesse di molti e sarà il primo degli annunci ad arrivare sul mercato.

Durante una recente intervista, gli sviluppatori hanno voluto precisare che Assassin’s Creed Mirage avrà il doppiaggio arabo in tutte le sue versioni. Spesso, infatti, alcuni doppiaggi vengono inseriti soltanto in determinate aree geografiche e non sono presenti in alcune edizioni. Data l’ambientazione del nuovo capitolo, tuttavia, Ubisoft ha deciso di inserire la lingua araba in tutte le edizioni del gioco. In questo modo, chiunque voglia aumentare la propria immersione nel mondo di Bassin, potrà farlo sfruttando il doppiaggio.

Inoltre, si tratta della prima volta nella storia della serie. Nei titoli che hanno preceduto Assassin’s Creed Mirage, infatti, il doppiaggio arabo è sempre stato un contenuto riservato a quella specifica area. Adesso, invece, i giocatori di tutto il mondo saranno liberi di selezionarlo come lingua principale per il gioco. La notizia è stata diffusa su Twitter dal Senior Project Manager di Ubisoft che, in risposta ad un commento, ha confermato anche che si tratta della prima volta per un doppiaggio completo in arabo nella serie.

One more proud bit to end the night. What would a game set in glorious 9th century Baghdad be without authentic dialogues?#AssassinsCreedMirage will be coming with Arabic dubbing!

Great work from @MoeAlemam https://t.co/Si34NPiqof — Malek T. مالك (@malekawt) September 10, 2022

Anche se non abbiamo ancora una data di uscita certa, sappiamo che Assassin’s Creed Mirage arriverà nel corso del 2023. L’anno successivo, probabilmente, toccherà a molti degli altri progetti svelati nel corso dell’Ubisoft Forward. I più attesi sono certamente Codename Red (ambientato nel Giappone feudale) e Assassin’s Creed Infinity. Quest’ultimo, seppur con un po’ di confusione, sembra essere un vero e proprio contenitore per i titoli della saga.