Prezzo BOMBA su Xbox Series X! Nuova e ricondizionata da 379€

Non perdete l'occasione di acquistare la Xbox Series X nuova o ricondizionata su Amazon approfittando delle offerte per il Black Friday! Originariamente venduta a 549,99€, è ora disponibile a soli 404,99€, grazie all'importante sconto del 26% sul prezzo originale! Su Amazon trovate la console in offerta anche nella versione ricondizionata e certificata, per cui praticamente pari al nuovo, ad appena 379,99€ invece di 467,37€, grazie allo sconto del 19%. Si tratta di occasioni davvero uniche, per cui vi consigliamo caldamente di approfittarne, prima che le offerte o le scorte si esauriscano.

Xbox Series X, chi dovrebbe acquistarla?

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare una console di ultima generazione con prestazioni grafiche rivoluzionarie, tempi di caricamento rapidissimi e una vasta biblioteca di giochi, questa offerta sulla Xbox Series X è assolutamente da non perdere. È l'opzione ideale per coloro che amano immergersi in mondi virtuali dettagliati e complessi, sperimentare giochi a 120 fps e godere anche di caricamenti ultra veloci. La Xbox Series X può anche soddisfare le esigenze di coloro che desiderano un dispositivo multimediale di alta qualità, grazie alla sua capacità di regalarvi suoni ricchi e dinamici per film e giochi.

La Xbox Series X dispone di 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica e utilizza DirectX Raytracing per un'esperienza grafica ottimizzata in 4K. Grazie alla Xbox Velocity Architecture e all'unità SSD personalizzata, la console è perfetta anche per giochi di grandi dimensioni, riducendo significativamente i tempi di caricamento.

Xbox Series X è attualmente disponibile nuova a soli 404,99€, una riduzione significativa rispetto al prezzo originale di 549,99€. Inoltre, per un risparmio maggiore potrete anche optare per la versione ricondizionata e certificata ad appena 379,99€ anziché 467,37€. Grazie a queste offerte il prezzo per entrambe le versioni è molto più accessibile, per cui le consigliamo a chiunque cerchi di migliorare la propria esperienza videoludica con una console next gen. Per queste ragioni, non possiamo fare a meno di consigliare l'acquisto della Xbox Series X approfittando di queste offerte.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alla Xbox Series X nuova e alla pagina dove potete acquistare la console ricondizionata. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

