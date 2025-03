Primavera di sconti su CDKeys: titoli TOP a PREZZI MINIMI!

CDKeys ha dato il via al suo attesissimo Spring Festival, un evento promozionale che farà la felicità di chi cerca giochi PC e console in offerta. Per un periodo limitato, acquistando almeno due titoli si può ottenere fino al 10% di sconto extra sull’ordine, un’occasione da non perdere per chi desidera ampliare la propria libreria digitale con le ultime novità o grandi classici a prezzi super competitivi. È importante ricordare che la promozione è valida una sola volta per utente, quindi conviene scegliere bene cosa mettere nel carrello!

CDKeys Spring Festival, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti del momento, spiccano titoli tripla A e successi recenti che non possono mancare nella collezione di ogni videogiocatore. Ad esempio, Ghost of Tsushima Director’s Cut per PC è disponibile a soli 33,59€, un prezzo imperdibile per vivere l’epopea del samurai Jin Sakai in tutto il suo splendore visivo e narrativo.

Se preferite i GDR di nuova generazione, trovate Final Fantasy VII Rebirth a soli 37,79€, completo di bonus esclusivi del preorder. E per chi ama le sfide e i mondi fantasy, c’è Monster Hunter Wilds per Xbox a 55,19€, un titolo che offre centinaia di ore di gioco cooperativo e caccia ai colossi.

Le offerte del CDKeys Spring Festival sono disponibili solo per pochi giorni, quindi non lasciatevi sfuggire questa opportunità. Con codici digitali consegnati istantaneamente, compatibilità con Steam, PlayStation, Xbox, Battle.net e altre piattaforme, e un’interfaccia semplice e veloce, CDKeys si conferma come una delle migliori opzioni per acquistare videogiochi scontati online in tutta sicurezza.

